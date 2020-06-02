Глава Независимого топливного союза спрогнозировал цены на безнин в России

Розничные цены на топливо в России могут начать расти из-за запрета на импорт горючего, однако их повышение не будет превышать значение инфляции, уверен президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Как он отметил, подорожания сверх меры в России ожидать не стоит. По словам представителя отрасли, временные ограничения необходимы для того, чтобы внешние объемы не проявились на рынке. В результате введения временного запрета на ввоз топлива из-за границы объемы реализации товара на бирже сократились вдвое, а оптовая цена увеличилась, передает телеканал "360".

При этом внешняя конъюнктура, наоборот, предполагает снижение внутренних цен. Бажнов объяснил, что правительство, принимая решение о приостановки импорта топлива, преследует цель не допустить расходы бюджета и поддержать переработку. В результате в этой ситуации в выигрыше оказывается именно бюджет, заключил глава топливного союза.