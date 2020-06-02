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15:09   2 Июня 2020
Происшествия

Сотрудники Facebook бастуют против бездействия основателя социальной сети

Сотрудники Facebook бастуют против бездействия основателя социальной сети

Работники Facebook объявили виртуальную забастовку из-за бездействия Марка Цукерберга, игнорирующего пост президента США Дональда Трампа о силовом подавлении протестов в стране.

Сотрудники Facebook взбунтовались против "политики невмешательства", которую пропагандирует основатель компании Марк Цукерберг. Работники социальной сети требуют удалить пост президента США Дональда Трампа, в котором он заявил о том, что готов применить военную силу в ответ на действия протестующих.

Сотрудники корпорации Цукерберга в открытую сообщили, что им стыдно работать в компании, которая занимает такую позицию и предпочитает молчание открытому высказыванию. По словам работников Facebook, такое поведение приравнивается к соучастию и к агитации насильственных действий.

Добавим, некоторое время назад социальная сеть Twitter пометила посты президента США как "недостоверные", а также скрыла его публикации.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #трамп #facebook #цукерберг

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