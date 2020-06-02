Баранец: «Борей-А» значительно усовершенствует «ядерный кулак» флота РФ

В новом российском подводном крейсере «Князь Владимир» собрано все самое лучшее, что есть сегодня в нашем военно-морском секторе, а проект «Борей-А», к которому относится эта подлодка, серьезно усиливает «ядерный кулак» российского флота.

Об этом в беседе с RT заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

«У крейсера хорошие ходовые качества, он способен погружаться на глубину порядка 500 м, на что способна далеко не каждая подводная лодка», — отметил эксперт.

Также, по его словам, конструкторы, работавшие над «Князем Владимиром», смогли добиться минимальной шумности, а этот фактор чрезвычайно важен, так как у противника гораздо больше шансов уничтожить подлодку, если он первым ее обнаружит.

«Также у этого крейсера достаточно серьезные система управления, вооружение: установлено 16 баллистических ракет морского базирования, — добавил Баранец — Плюс главное достоинство подводного крейсера «Князь Владимир» — гидроакустическая система слежения, с помощью которой можно видеть и слышать противника».

Ранее главком российского Военно-морского флота Николай Евменов подписал акт приемки новой подводной лодки стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А»). По словам экспертов, подводные ракетоносцы предыдущих поколений постепенно заменяются в ВМФ России субмаринами проекта «Борей-А», которые серьезно укрепят ядерную триаду нашей страны.