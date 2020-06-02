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14:58   2 Июня 2020
Политика

Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики РФ

Путин одобрил план правительства по восстановлению экономики РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. На ней глава кабмина представил план восстановления экономики РФ.

Проект, разработанный правительством, состоит из трех этапов. Первый планируется реализовать до конца текущего года и добиться стабилизации ситуации. На втором этапе начнется непосредственно восстановление. Эту стадию реализуют во втором квартале 2021 года. К росту экономики планируется перейти в последнем квартале следующего года.

Путин одобрил представленный Мишустиным проект и заявил, что он может послужить в качестве основы плана восстановления экономики России.

В РФ с 25 июня стартует голосование по поправкам к основному закону страны. Всероссийский референдум продлится до 1 июля. Планируемые изменения призваны улучшить жизнь россиян. Например, новая Конституция станет гарантией индексации заработных плат и пенсий, а также доступности качественной медпомощи.

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Автор: Василий Пименов
#путин #экономика #восстановление #план #мишустин

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