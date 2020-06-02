Путин заявил, что начинать восстанавливать экономику РФ следует с июля

Приступать к реализации плана по восстановлению экономики России необходимо уже с начала июля, заявил российский президент Владимир Путин.

Он также поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину немедленно подготовить уточнения по реализации национальных проектов в условиях пандемии COVID-19.

Путин отметил, что Россия должна работать над долгосрочными изменениями в экономике и выстраивать качественную новую динамику.

Добавим, с целью улучшения жизни россиян были разработаны поправки к Конституции РФ, по которым 1 июля 2020 года будет проведено всероссийское голосование. Среди этих поправок есть обеспечение государством обязательная ежегодная индексация пенсий.