Суздальцев: «Академик Черский» сменил владельца, чтоб уберечь «Газпром» от санкций США

Россия приступает к заключительной фазе строительства газопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море, и именно с этим связана смена владельца судна-трубоукладчика «Академик Черский», которое остается главным претендентом на завершение работ.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил политолог Андрей Суздальцев, комментируя сообщения СМИ о том, что владельцем «Академика Черского» стал Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, который по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпром». Учредителями фонда являются две компании: «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром теплоэнерго», которые сами входят в состав «Газпром межрегионгаз».

Основным видом деятельности фонда, который в конце марта смени прописку с самарской на петербургскую, является управление недвижимостью и аренда, его уставной капитал равен 123 миллионам рублей.

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» было приобретено компанией «Газпром» в 2015 году, а с 2016 года оно перешло в эксплуатационное правление компании «Газпром флот», на сайте которой до февраля текущего года размещалась информация об «Академике».

По мнению политолога Андрея Суздальцева, тот факт, что трубоукладчик именно сейчас сменил владельца, говорит о начале заключительной фазы достройки «Северного потока – 2» на примерно стометровом участке дна Балтийского моря.

«Объясняю, в чем дело. Закон, принятый конгрессом США, обрекает любую компанию, которая будет достраивать наш газопровод, на санкции. В данном случае «Академик Черский» принадлежит одной из «дочек» «Газпрома». И его уход в другую организацию, которая никакого отношения к морскому транспорту не имеет, обрекает ее на санкции США, но они для нее не играют никакой роли», — заявил политолог.

Это позволит России спокойно довести строительство газопровода до конца, добавил Суздальцев. Он также предположил, что работы начнутся совсем скоро – в ближайшие один-два месяца, и, возможно, уже до конца 2020 года, «Северный поток – 2» заработает.

Ранее о том, что «Академик Черский» является одним из вариантов достройки газопровода СП-2, после ведения американских санкций, заявил министр энергетики России Александр Новак.