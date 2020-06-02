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14:52   2 Июня 2020
Экономика

Мишустин оценил план по восстановлению экономики России в пять трлн рублей

Мишустин оценил план по восстановлению экономики России в пять трлн рублей

Общенациональный план по восстановлению экономики России включает в себя 500 мероприятий и обойдется в пять триллионов рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава Правительства России на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представил план по восстановлению экономики страны от последствий пандемии коронавируса. Реализовать предложенные меры планируется за два года.

Для улучшения условий жизни в стране предлагается внести изменения в Конституцию РФ. Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #экономика #мишустин

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