Совфед одобрил закон о праве россиян под санкциями на судебные разбирательства в РФ

Закон, который будет защищать права оказавшихся под санкциями физических и юридических лиц, был одобрен Советом Федерации.

Граждане Российской Федерации, а также юридические лица, которые ранее попадали под санкции, и иностранные юрлица теперь имеют права переносить судебные разбирательства в российскую юрисдикцию. Соответствующий закон был одобрен Советом Федерации РФ.

Согласно законопроекту, если международным договором РФ или соглашением сторон не установлено, что рассмотрение споров может проходить только в судах иностранных государств или международных арбитражей, которые находятся за пределами РФ, то к компетенции арбитражных судов в РФ относятся дела, касающиеся споров с участием лиц, в отношении которых были ранее введены меры ограничительного характера иностранным государством.