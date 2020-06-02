Путин призвал стабилизировать экономику и оказать поддержку жителям РФ

Власти России должны добиться не только стабилизации ситуации в экономике страны, но и оказать поддержку гражданам и предпринимателям. Такое заявление на встрече с главой кабмина Михаилом Мишустиным сделал президент РФ Владимир Путин.

Встреча Путина и Мишустина была посвящена обсуждению плана, который призван начать восстановление экономики России, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Россияне примут участие в общенародном референдуме по поправкам к Конституции. Голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля, следует из президентского указа. Главные нововведения — государственные гарантии по доступной медицинской помощи, регулярные индексации пенсий и заработной платы, социальная поддержка населения и прочие.