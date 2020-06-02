Мишустин рассказал Путину о росте российской экономики после восстановления

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главной задачей по-прежнему остается добиться долгосрочных изменений в экономике Российской Федерации.

Во вторник, 2 июня, премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин представил Владимиру Путину план по восстановлению экономики страны. Он рассказал президенту, что после восстановления экономика Российская Федерация выйдет на уровень выше докризисного. Глава государства, в свою очередь, подчеркнул, что в экономическом развитии страны необходимо добиться качественно новой динамики.

Добавим, с 25 июня по 1 июля объявлена неделя голосования по поправкам к Конституции в РФ. Президент России Владимир Путин предлагает закрепить в основном законе положения об обязательной ежегодной индексации пенсий, о защите государственной целостности России и признании детей важнейшим приоритетом государственной политики РФ.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. Этот день объявлен для всех граждан страны выходным.