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14:29   2 Июня 2020
Общество

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Хакасии запланировано на 1 июля

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Хакасии запланировано на 1 июля

Жители Хакасии проголосуют по поправкам к Конституции РФ 1 июля, сказано на портале правительства региона.

Специальная рабочая группа помогает региональному Избиркому готовиться к голосованию. Задача правительства Хакасии – совместно с рядом ведомств обеспечить прозрачность, легитимность и безопасность голосования, отметил первый замглавы республики Николай Миронов. Это важный шаг в истории страны, заявил Миронов.

Голосование по поправкам к Конституции запланировано с 25 июня по 1 июля, соответствующий указ подписал глава РФ Владимир Путин. Среди изменений: обеспечение государством доступности медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий и другое. Вместе с поправками в РФ реализуется ряд мер, направленных на улучшение жизни граждан.

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Автор: Яна Либерман
#голосование #поправки #хакасия #конституция рф

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