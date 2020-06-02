Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Хакасии запланировано на 1 июля

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Хакасии запланировано на 1 июля

 Закон о митингах предложили доработать, чтобы не было как в США

Закон о митингах предложили доработать, чтобы не было как в США
Бутина выступила в поддержку ливийца, оставшегося без глаза из-за пыток в "Митиге"

Бутина выступила в поддержку ливийца, оставшегося без глаза из-за пыток в "Митиге"

 Кориневич: Киев планирует засекретить часть «Крымской стратегии»

Кориневич: Киев планирует засекретить часть «Крымской стратегии»
«Исход битвы решит мастерство»: Баранец о возможном конфликте Индии и КНР

«Исход битвы решит мастерство»: Баранец о возможном конфликте Индии и КНР

 Китайцы рассказали о сдержанной реакции РФ на новую провокацию США у своих границ

Китайцы рассказали о сдержанной реакции РФ на новую провокацию США у своих границ
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Хакасии запланировано на 1 июля

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Хакасии запланировано на 1 июля

 Закон о митингах предложили доработать, чтобы не было как в США

Закон о митингах предложили доработать, чтобы не было как в США
Бутина выступила в поддержку ливийца, оставшегося без глаза из-за пыток в "Митиге"

Бутина выступила в поддержку ливийца, оставшегося без глаза из-за пыток в "Митиге"

 Кориневич: Киев планирует засекретить часть «Крымской стратегии»

Кориневич: Киев планирует засекретить часть «Крымской стратегии»
«Исход битвы решит мастерство»: Баранец о возможном конфликте Индии и КНР

«Исход битвы решит мастерство»: Баранец о возможном конфликте Индии и КНР

 Китайцы рассказали о сдержанной реакции РФ на новую провокацию США у своих границ

Китайцы рассказали о сдержанной реакции РФ на новую провокацию США у своих границ
14:24   2 Июня 2020
Политика

Бутина выступила в поддержку ливийца, оставшегося без глаза из-за пыток в "Митиге"

Бутина выступила в поддержку ливийца, оставшегося без глаза из-за пыток в "Митиге"

Правозащитница Мария Бутина рассказала, как помочь ливийцу Раджабу Макрахи, пожаловавшемуся в ООН на пережитые издевательства в тюрьме "Митига". Она считает, что международная организация вряд ли поможет пострадавшему.

Напомним, недавно стало известно, что Макрахи пожаловался в ООН, требуя привлечь к ответственности сотрудников ливийской тюрьмы "Митига" и главу "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фахти Башагу. Ливиец утверждает, что во время одной из пыток его лишили глаза по вине Башаги. 

ООН заявляет о себе как о статусной организации, способной защищать права человека, но на деле не может помочь людям, оказавшимся в беде. Но это не значит, что нужно сдаться и опускать руки, заявила Бутина, беседуя с корреспондентом интернет-журнала "Слово и дело".

Правозащитница считает, что за помощью следует стучать во все двери. Однако вряд ли ООН, куда обратился пострадавший от пыток ливиец, поможет в этой ситуации. Бутина считает, что сдвинуть дело с мертвой точки получится за счет привлечения общественного внимания. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#оон #бутина

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...