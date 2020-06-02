Бутина выступила в поддержку ливийца, оставшегося без глаза из-за пыток в "Митиге"

Правозащитница Мария Бутина рассказала, как помочь ливийцу Раджабу Макрахи, пожаловавшемуся в ООН на пережитые издевательства в тюрьме "Митига". Она считает, что международная организация вряд ли поможет пострадавшему.

Напомним, недавно стало известно, что Макрахи пожаловался в ООН, требуя привлечь к ответственности сотрудников ливийской тюрьмы "Митига" и главу "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фахти Башагу. Ливиец утверждает, что во время одной из пыток его лишили глаза по вине Башаги.

ООН заявляет о себе как о статусной организации, способной защищать права человека, но на деле не может помочь людям, оказавшимся в беде. Но это не значит, что нужно сдаться и опускать руки, заявила Бутина, беседуя с корреспондентом интернет-журнала "Слово и дело".

Правозащитница считает, что за помощью следует стучать во все двери. Однако вряд ли ООН, куда обратился пострадавший от пыток ливиец, поможет в этой ситуации. Бутина считает, что сдвинуть дело с мертвой точки получится за счет привлечения общественного внимания.