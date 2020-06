Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки Эболы в Африке

Новая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго могла быть вызвана визитом не привитого иностранца. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

По словам ученого, местных жителей желтая лихорадка не страшит поскольку у них выработан бытовой иммунитет. Африканцы встречаются с возбудителем в очень малых дозах и не болеют. Однако у иностранцев такого иммунитет нет, поэтому они заражаются.

Зуев напомнил об эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке, которая началась в 2014 году в Гвинее и продолжалась до декабря 2015 года. Она вышла за пределы Черного континента и распространилась на другие государства, в том числе США.

По его словам, тогда это случилось из-за того, что лихорадка Эбола — заболевание, характерное для некоторых регионов Западной Африки. В то время там обнаружили залежи медной руды и приступили к разработке месторождения. Приехали иностранцы и люди из других регионов, которые заразились и разнесли лихорадку по свету.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже приехали в городе Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго, где объявили новую вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус. Выявили шесть случаев заболевания, из которых четыре летальных.

.@WHO already has staff in Mbandaka, #DRC supporting the new #Ebola outbreak response. This outbreak is a reminder that #COVID19 is not the only health threat people face. WHO is continuing to monitor & respond to many health emergencies.