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15:07   2 Июня 2020
Весь мир

Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки Эболы в Африке

Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки Эболы в Африке

Новая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго могла быть вызвана визитом не привитого иностранца. Такое мнение в комментарии «Политике сегодня» привел врач-вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

«Один из вариантов, что туда приехал кто-то не привитый», — предположил профессор.

По словам ученого, местных жителей желтая лихорадка не страшит поскольку у них выработан бытовой иммунитет. Африканцы встречаются с возбудителем в очень малых дозах и не болеют. Однако у иностранцев такого иммунитет нет, поэтому они заражаются.

Зуев напомнил об эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке, которая началась в 2014 году в Гвинее и продолжалась до декабря 2015 года. Она вышла за пределы Черного континента и распространилась на другие государства, в том числе США.

По его словам, тогда это случилось из-за того, что лихорадка Эбола — заболевание, характерное для некоторых регионов Западной Африки. В то время там обнаружили залежи медной руды и приступили к разработке месторождения. Приехали иностранцы и люди из других регионов, которые заразились и разнесли лихорадку по свету.

Вирусолог назвал возможную причину новой вспышки Эболы в Африке

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже приехали в городе Мбандака на северо-западе Демократической Республики Конго, где объявили новую вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус. Выявили шесть случаев заболевания, из которых четыре летальных.

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Автор: Андрей Рыдаль
#конго #воз #эбола #коронавирус

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