«Исход битвы решит мастерство»: Баранец о возможном конфликте Индии и КНР

Если Китай и Индия развяжут военный конфликт и начнут «молотить друг друга» высокотехнологичным оружием российского производства, Москва отнесется к этому с большой печалью, так как с этими странами у нее установились хорошие отношения.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя недавнюю публикацию китайской газеты Sohu о том, что танки Т-90, которыми вооружена армия Индии, будут уничтожены армией Китая. Резкие высказывания со стороны Китая последовали в связи с тем, что части индийской армии, перейдя границу с КНР, принялись разворачивать средства ПВО и строить укрепления в долине Галлеван.

По мнению Виктора Баранца, если армии Китая и Индии действительно встретятся на поле боя, исход сражения будет зависеть не от высокотехнологичного оружия, которое есть у обеих сторон, а от общего уровня подготовки войск и мастерства владения оружием. Российские танки Т-90 хорошо проявят себя в руках той армии, которая сможет в полной мере использовать их потенциал, а, если армия обладает даже самой совершенной военной техникой, но у обслуживающего ее персонала нет должных навыков и мастерства, толку от этой техники не будет.

«Если обе стороны конфликта обладают одинаковыми по силе танковыми группами, все решит подготовленность танкистов и самой боевой техники, — подчеркнул военный эксперт. — А, учитывая тот факт, что мы в свое время продавали оружие как Индии, так и Китаю, будет довольно забавно посмотреть, как российская техника молотит друг друга».

По его словам, разработчикам Т-90 может оказаться полезно понаблюдать за подобным конфликтом и увидеть свои разработки в условиях реального боя. Таким образом специалисты могли бы обнаружить какие-то конструктивные слабости и во время дальнейшей модернизации танков их устранить.

«Вместе с тем надо понимать, что стоящие на вооружении у индийцев и китайцев Т-90 уже давно отстали в техническом плане от тех моделей, что стоят на вооружении в российской армии. Как бы цинично это ни звучало, но даже применение устаревших моделей в военных действиях способно дать полезную пищу для ума нашим конструкторам и инженерам», - добавил Баранец.

В заключение беседы военный эксперт выразил надежду, что между Китаем и Индией – государствами, с которыми у России сложились в равной степени добрые отношения, войны не будет, и российская военная техника сможет проявить себя в каких-то других регионах, а не в дружественных нам странах.