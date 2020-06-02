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13:40   2 Июня 2020
Общество

Петренко считает, что поправки к Конституции РФ утвердят право детей на счастливую жизнь

Петренко считает, что поправки к Конституции РФ утвердят право детей на счастливую жизнь

Маленькие россияне будут обеспечены равными условиями для реализации своих прав благодаря поправке в Конституции РФ, заметила бывший член Совфеда РФ Валентина Петренко.

Статья 67 пополнится пунктом, говорящим о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Власти страны будут обеспечивать все условия для всестороннего нравственного, духовного, физического и интеллектуального развития детей. В них также будут воспитывать патриотизм, гражданственность и уважение к старшим.

Петренко считает, что поправки к Конституции РФ утвердят право детей на счастливую жизнь

Поправку ранее предложил лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Инициативу поддержала бывший член Совета Федерации и председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко, передает издание "ПолитРоссия". Она напомнила, что не каждый ребенок может получить равный доступ к некоторым услугам, которые необходимы для получения образования. Нововведение поможет создать равные условия для всех маленьких россиян.

"Нужно создать такие условия, при которых дети из малообеспеченных социальных групп будут иметь равные права с другими детьми. Равные права вне зависимости от того, где ребенок проживает, какой он национальности, какого социального происхождения", — подчеркнула Петеренко.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации будет проходить на протяжении недели с 25 июня по 1 июля. Глава государства предложил закрепить в Основном законе положения об обязательной индексации пенсий, защите государственной целостности России и признание детей важнейшим приоритетом государственной политики.

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Автор: Кристина Мокроусова
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