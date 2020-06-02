Закон о митингах предложили доработать, чтобы не было как в США

Протесты в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда привели к массовым погромам и мародерству. Председатель Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в комментарии «Политике сегодня» выразил мнение, что российским законодателям следует пересмотреть закон о митингах, чтобы избежать повторения американского сценария в России.

«В связи с грядущим голосованием по поправкам в Конституцию РФ и летним периодом, нужно вводить меры безопасности, чтобы не допустить повторения сценария США. Наше законодательство должно ориентироваться на людей и улучшаться, а тех провокаторов, которые бойкотируют карантин и устраивают протесты, нужно наказывать. Выписывать им не только огромные штрафы, но и привлекать к уголовной ответственности», — отметил эксперт.

Как напомнил Самонкин, представители оппозиции даже в режиме самоизоляции призывали выходить на массовые акции, поэтому меры ужесточения в части незаконных митингов помогут не только предупредить беспорядки, но и избежать большого скопления людей в одном месте.

Что касается США, то продолжающиеся погромы связаны с усталостью людей из-за коронавируса, допустил эксперт. Американское правительство не может справиться с COVID-19, вызывая раздражение граждан. Полицейские вынуждены действовать грубо и радикально, что еще больше накаляет ситуацию.

«Плюс ко всему присоединились бандиты и хулиганы, которые просто пользуются ситуацией. Поэтому протест против действий полиции превратился в волну мародерства, погромов, сжигания машин и так далее. В условиях, когда даже нацгвардия не справляется, а президент (Дональд Трамп — прим. ред.) прячется в бункере вместо принятия решений, естественно на этом радикалы начинают спекулировать и смешиваться с общей толпой ради всяких бесчинств», — добавил Самонкин.

По данным телеканала CNN, накануне протесты у Белого дома вынудили президента спуститься в подземный бункер, где он провел около часа со своей семьей. США тем временем продолжают сотрясать бунты. Так, в Сент-Луисе четверо полицейских получили огнестрельные ранения. В Лас-Вегасе один сотрудник правопорядка был застрелен протестующими.

Массовые протесты захлестнули ряд штатов после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В вирусном видеоролике с места задержания видно, как один из офицеров надавил коленом ему на шею, пока на Флойда одевали наручники. Афроамериканец говорил, что не может дышать, после чего потерял сознание и позже скончался в реанимации.