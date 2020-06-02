Медиагруппа "Патриот" и ФАН на онлайн-конференции выяснят, голодает ли шоу-бизнес в РФ

Представители российского шоу-бизнеса все чаще жалуются на отсутствие дохода в период пандемии. Однако коронавирус вызвал проблемы и у творческих людей, которые не имеют больших прибылей.

Проблемы творческой сферы в пандемию обсудят эксперты в онлайн-конференции на тему "Голодает ли российский шоу-бизнес?". Участники прямого эфира ответят на вопросы: восстановится ли шоу-бизнес в России? Закроются ли в стране большие концертные площадки? Зарабатывают ли артисты при помощи онлайн-сервисов?

Участниками организованной Федеральным агентством новостей и Медиагруппой "Патриот" трансляции станут социологи, музыканты, журналисты, чиновники и политики. Свои вопросы зрители могут оставить в комментариях к прямому эфиру, который пройдет по ссылке.

Начало онлайн-эфира в 14:00. Материалы и записи прошедших пресс-конференций сохраняются в архиве. Ознакомиться с ними может любой желающий. Архив мероприятий доступен по ссылке. К участию в эфире приглашаются журналисты всех средств массовой информации, вне зависимости от политических пристрастий.