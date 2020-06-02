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13:23   2 Июня 2020
Армия

В ФЗНЦ призвали ООН привлечь к международному трибуналу чиновников ПНС Ливии

В ФЗНЦ призвали ООН привлечь к международному трибуналу чиновников ПНС Ливии

Российский Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) окажет поддержку бывшему узнику террористов Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, потерявшему глаз во время пыток в "Митиге", заявил глава организации Александр Малькевич.

Гражданин Ливии Раджаб Макрахи был узником в неофициальной тюрьме "Митига", принадлежащей подконтрольной "МВД" ПНС Ливии группировке RADA. Он рассказал о пытках и зверствах охраны в этом "исправительном учреждении". В частности, в ходе пыток Макрахи лишился глаза, который выдавил ему ложкой лично "министр внутренних дел" ПНС Ливии экстремист Фатхи Башага во время своего визита в тюрьму.

ФЗНЦ окажет всю необходимую поддержку и помощь пострадавшему от пыток боевиков ливийцу, сообщил Малькевич в беседе с ФАН. Он подчеркнул, что в фильме "Шугалей", рассказывающем о судьбе двух похищенных террористами российских социологов, присутствует сцена с этими событиями, а сам Макрахи появляется в конце ленты и рассказывает о случившемся в "Митиге".

"Считаю, что, когда террористов вышвырнут из Ливии, нужно будет создать международный трибунал по преступлениям в Ливии", — заявил Малькевич.

Мир должен узнать о зверствах и бесчинствах террористов ПНС Ливии, заявил глава ФЗНЦ. Он напомнил, что пытками лично занимается человек, называющий себя "министром внутренних дел".

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #малькевич #пнс #митига #фзнц #Башага

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