Вакцинация для россиян от коронавирусной инфекции может стартовать этой осенью, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Перейти на новый этап готовы 35 субъектов, еще семь регионов уже могут начинать подготовку ко второму этапу снятия ограничений.

Благодаря грамотным и оперативным мерам Россия смогла выйти из плато и сократить количество людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию. В ближайшее время важным этапом для жителей страны станет голосование по поправкам к Конституции. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. В поправках к основному закону страны предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. Также в них закрепят ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.