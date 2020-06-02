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13:20   2 Июня 2020
Общество

Чернышенко: массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже этой осенью

Чернышенко: массовая вакцинация от COVID-19 может начаться уже этой осенью

Вакцинация для россиян от коронавирусной инфекции может стартовать этой осенью, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Перейти на новый этап готовы 35 субъектов, еще семь регионов уже могут начинать подготовку ко второму этапу снятия ограничений. 

Благодаря грамотным и оперативным мерам Россия смогла выйти из плато и сократить количество людей, у которых выявили коронавирусную инфекцию. В ближайшее время важным этапом для жителей страны станет голосование по поправкам к Конституции. Оно пройдет с 25 июня по 1 июля. В поправках к основному закону страны предлагают закрепить обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания. Также в них закрепят ежегодную индексацию пенсий, ответственность государства за права трудящихся и многое другое.

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Автор: Василий Пименов
#россия #вакцинация #чернышенко

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