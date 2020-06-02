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13:04   2 Июня 2020
Общество

Мусоропроводы могут полностью исчезнуть из российских домов

Мусоропроводы могут полностью исчезнуть из российских домов

Возможность отказа от мусоропроводов в многоквартирных домах будет рассмотрена представителями Минстроя Российской Федерации.

Инициатива впервые появилась в дорожной карте по внедрению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Ее утвердила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Документ предлагает сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного дома. Его действие распространяется в основном на новые здания, многие из которых находятся еще на этапе строительства.

Минстрой рассмотрит инициативу и даст ответ до 1 августа текущего года. Также сотрудники  ведомства до 1 октября должны будут ответить, требуются ли в жилых домах измельчители продуктов. Предполагается, что благодаря им получится уменьшить количество пищевых отходов.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #минстрой #мусоропровод

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