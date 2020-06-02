Кориневич: Киев планирует засекретить часть «Крымской стратегии»

Уже идет седьмой год с того момента, как полуостров Крым перешел в состав Российской Федерации, а у Киева до сих пор нет единой стратегии по его возвращению.

Об этом в интервью изданию «Укринформ» заявил постоянный представитель украинского президента Антон Кориневич, противоречиво отметив при этом, что стратегию по Крыму нужно будет сделать открытой, засекретив при этом ее большую часть.

О том, что Киев разрабатывает стратегию по возвращению Крыма в состав Украины, киевские чиновники рассказали журналистам в конце 2019 года, однако, как признался Антон Кориневич, не смотря на то, что рабочая группа по этому вопросу уже создана, самой стратегии до сих пор нет. При этом постпред президента Украины в так называемой Автономной республике Крым добавил, что имеющиеся наработки пока остаются разрозненными и находятся в разных ведомствах.

«То, что пошел уже седьмой год оккупации Крыма, а в Украине до сих пор нет единой стратегии по восстановлению контроля над полуостровом — не очень хорошо», — подчеркнул Кориневич.

По его словам, когда стратегия будет, наконец, создана, ее нужно будет сделать «публичной и открытой», чтобы украинцы знали, какие меры власти предпринимают для возвращения себе контроля над полуостровом. Однако, добавил полпред, большая часть стратегии должна будет остаться «закрытой и тайной».

«Абсолютно всем приобщенным к процессу сторонам понятно, что часть этой стратегии должна быть открытой и публичной — чтобы люди видели, что государство делает для возвращения временно оккупированных территорий и населения, которое там проживает, — подчеркнул Конриневич, — Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ по результатам проведенного весной 2014 года всенародного референдума, однако украинские власти уже седьмой год не хотят соглашаться с волеизъявлением крымчан и настаивают на том, что полуостров по-прежнему является частью Украины.