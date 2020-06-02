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12:50   2 Июня 2020
Политика

МО РФ объявило дату открытия главного храма Вооруженных сил РФ

МО РФ объявило дату открытия главного храма Вооруженных сил РФ

Храм Вооруженных сил России, расположенный в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот", откроется 22 июня. Об этом во вторник сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Торжественная церемония открытия храма и музейного комплекса "Дорога памяти" состоится в День памяти и скорби. Шойгу подчеркнул, что это долгожданное для всех событие. 

Министр напомнил, что главный храм Вооруженных сил и "Дорога памяти"  — это посвящение Великой Победе. Люди должны приводить в храм детей и внуков, чтобы те могли прикоснуться к славной истории нашей страны.

"А пройдя по "Дороге памяти", увидеть, какой ценой завоевана мирная жизнь",  — сказал Шойгу.

Строительство главного храма Вооруженных сил России завершилось в мае 2020 года. Торжественная церемония открытия храма изначально была запланирована на 6 мая, но в связи с коронавирусной инфекцией мероприятие перенесли на конец июня. 

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес важнейшие поправки к Конституции РФ, предлагающие закрепить в основном законе стране понятие бога, а также брака как традиционного союза мужчины и женщины. Голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. 

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Автор: Юлия Яковлева
#минобороны #шойгу #храм

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