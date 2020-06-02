Песков: "остатки" пандемии не повлияют на явку на голосование по поправкам

Ситуация с пандемией коронавируса, "остатки" которой можно будет наблюдать уже к концу июня, не скажется на электоральной явке в день общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Поправки в основной закон, предложенные главой государства, направлены на улучшение качества жизни населения России. Среди них есть обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, а также гарантия адресной социальной поддержки нуждающихся и другие.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проходить 7 дней — с 25 июня по 1 июля. Последний день будет выходным.