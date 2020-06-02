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12:39   2 Июня 2020
Политика

Путин и Трамп не обсуждали протесты в США из-за гибели афроамериканца

Путин и Трамп не обсуждали протесты в США из-за гибели афроамериканца

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал протесты в Соединенных Штатах с американским коллегой Дональдом Трампом.

С таким заявлением выступил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков. Пресс-секретарь отметил, что данный вопрос не лежит в поле двусторонних российско-американских отношений. В Кремле сказали, что россиянам, находящимся в США, будет оказана помощь. Они смогут обратиться за поддержкой к представителям РФ в стране. 

Массовые протесты начались после гибели в Миннеаполисе гражданина Джорджа Флойда. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. Один из полицейских надавил на горло мужчине. Он скончался в реанимации. После того, как новость разлетелась по средствам массовой информации американцы вышли протестовать на улицы. 

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Автор: Василий Пименов
#путин #трамп #Миннеаполис

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