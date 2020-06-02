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12:36   2 Июня 2020
Общество

Шойгу: на парад в России приглашены подразделения 19 армий мира

Шойгу: на парад в России приглашены подразделения 19 армий мира

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде на Красной площади будут принимать участие только военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу или без признаков инфекции.

Для участия в параде Победы Министерство обороны РФ пригласило подразделения 19 армий мира. По плану к параду Победы будет привлечено порядка 64 тысячи человек, в главном параде в Москве – 14 тысяч. С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.

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Автор: Яна Либерман
#россия #минобороны #шойгу #парад победы

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