Шойгу: на парад в России приглашены подразделения 19 армий мира

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде на Красной площади будут принимать участие только военнослужащие с иммунитетом к коронавирусу или без признаков инфекции.

Для участия в параде Победы Министерство обороны РФ пригласило подразделения 19 армий мира. По плану к параду Победы будет привлечено порядка 64 тысячи человек, в главном параде в Москве – 14 тысяч. С 25 июня по 1 июля пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ. Среди изменений в главный закон страны, в частности, значатся: запрет действий, направленных на изменение границы РФ, и закрепление мер по международному поддержанию мира.