Банкир оценил предложение сенатора о кредитной амнистии для россиян

Кредитную амнистию для граждан, столкнувшихся с трудностями в пандемию, предложили в Совете Федерации. Сенатор Владимир Кравченко уверен — нужно обсудить этот вопрос с Центральным банком и расширить поддержку кредитозаемщиков. Но президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян от инициативы не в восторге.

Банкир заметил, что сенатор не озвучил, за чей счет будут погашаться долги граждан. Выплата кредитов — ответственность человека, и освобождать от нее можно в том случае, если кто-то готов заплатить вместо него.

«Гениальное предложение. Владимир Кравченко ответил, за чей счет будет кредитная амнистия? Вот когда ответит, тогда и будем обсуждать. Если государство готово погасить долги перед банками, то я за, только вряд ли государство готово это погасить. А он, как представитель Совета Федерации, наверное, только от имени государства может предлагать чьи-то долги не выплачивать», — поделился Тосунян мнением с «Политикой Сегодня».

Как сообщил сенатор Кравченко, 1,8 миллиона россиян воспользовались кредитными каникулами, объявленными президентом Владимиром Путиным для граждан, доходы которых упали более чем на 30%. Большинство из них не смогли воспользоваться новыми правилами отсрочки, предложенными правительством — банки предлагали заемщикам свои программы реструктуризации кредита, ухудшающих кредитную историю, отметил Кравченко.

«Предлагаю обсудить возможность полной кредитной амнистии для наиболее пострадавших граждан, возможность продления каникул до конца года», — заявил сенатор, цитирует РИА Новости.

Банки не готовы «прощать» кредиты должникам, считает Тосунян. Мера, предложенная в Совфеде, возможна только при государственной компенсации «прощенных» займов. Уходить «в минус» банки не намерены.

«Если предлагается кому-то амнистировать долги за счет банков, то это напоминает анекдот, точно отражающий суть: приходим мы с вами в ресторан, и я щедрой рукой заказываю всем шампанского за ваш счет. Это хорошо — проявлять такую щедрость, только надо ответить на вопрос: за чей счет эта щедрость?», — заключил глава АРБ.

Есть примеры зарубежного опыта «амнистирования» закредитованных граждан. Например, в Казахстане такая амнистия действовала в июле и августе прошлого года для тех, кто испытывал материальные трудности. Сделка финансировалась из республиканского госбюджета. По словам председателя Национального банка Казахстана Олега Смолякова, долгов было списано свыше 33,6 миллиарда тенге — это более 5,7 миллиарда рублей.

По указу президента Путина, до 30 сентября 2020 года заемщики могут подать кредитору заявление о приостановке выплат на полгода. Возможность распространяется и на ипотечные займы. При этом «каникулы» не бесплатные, и проценты во время отсрочки начисляются: их придется уплатить, но в конце срока.