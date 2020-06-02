Очередное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 состоялось в Идлибе

В САР состоялось очередное патрулирование с российской и турецкой стороны, в этот раз длина маршрута составила 20 километров.

Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает, что во вторник, 2 июня, в Идлибе прошло четырнадцатое по счету российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, маршрут патрулирования составил приблизительно 20 километров. Патрулирование дошло до населенного пункта Урум-Эль-Джауз провинции Идлиб.

TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 14’üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RxuYIhuLtd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2020

С российской стороны были привлечены два БТР-82А и броневик "Тигр". С воздуха под контролем держал ситуацию БПЛА ВКС России.

Патрулирование в Сирийской Арабской Республике проходит благодаря совместным договоренностям между президентами стран России и Турции. Первое патрулирование зоны трассы М-4 состоялось 15 марта.