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12:13   2 Июня 2020
Армия

Очередное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 состоялось в Идлибе

Очередное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 состоялось в Идлибе

В САР состоялось очередное патрулирование с российской и турецкой стороны, в этот раз длина маршрута составила 20 километров.

Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщает, что во вторник, 2 июня, в Идлибе прошло четырнадцатое по счету российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, маршрут патрулирования составил приблизительно 20 километров. Патрулирование дошло до населенного пункта Урум-Эль-Джауз провинции Идлиб.

С российской стороны были привлечены два БТР-82А и броневик "Тигр". С воздуха под контролем держал ситуацию БПЛА ВКС России.

Патрулирование в Сирийской Арабской Республике проходит благодаря совместным договоренностям между президентами стран России и Турции. Первое патрулирование зоны трассы М-4 состоялось 15 марта.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сирия #идлиб #турция #патрулирование

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