Представленная Правительством России общенациональная стратегия восстановления экономики включает в себя сроки полного снятия ограничений, которые ввели для обеспечения защиты населения в период распространения коронавирусной инфекции.

Полное снятие всех ограничений будет возможно к июлю следующего года, считают в кабмине. Решение принято с учетом того, что ситуация с коронавирусом в разных субъектах страны индивидуальна, полное восстановление должно быть реализовано в масштабах всей страны, сроки установлены в актуальной редакции общенационального плана.

Представленный Правительством РФ документ призван создать условия для восстановления экономики страны после пандемии. Он включает в себя около 500 инициатив, которые позволят увеличить национальный ВВП и обеспечить повышение доходов граждан. Кроме того, в нем прописаны новые механизмы трудовых взаимоотношений, позволяющие сотрудникам уходить на удаленную работу или получать страховые выплаты по больничным листам.