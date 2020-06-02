Крымские пограничники задержали украинского военного при попытке пересечь границу РФ

Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Федеральная служба безопасности сообщила, что 2 июня в Крыму произошло задержание украинского военного, который собирался незаконным способом пересечь границу России.

По данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Пограничники обнаружили при нем растительное вещество, которое, предположительно, является наркотическим. Найденное вещество отправили на экспертизу.

При себе задержанный не имел документов, которые бы удостоверяли его личность. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются.