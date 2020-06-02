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12:10   2 Июня 2020
Происшествия

Крымские пограничники задержали украинского военного при попытке пересечь границу РФ

Крымские пограничники задержали украинского военного при попытке пересечь границу РФ

Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Федеральная служба безопасности сообщила, что 2 июня в Крыму произошло задержание украинского военного, который собирался незаконным способом пересечь границу России. 

По данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Пограничники обнаружили при нем растительное вещество, которое, предположительно, является наркотическим. Найденное вещество отправили на экспертизу.

При себе задержанный не имел документов, которые бы удостоверяли его личность. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Автор: Руслан Неглинный
#задержание #крым #граница

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