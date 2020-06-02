Универсальные «утята» и «Сыч» обеспечат России преимущество в воздухе

До 2027 года Минобороны получит 76 новых модернизированных бомбардировщиков Су-34. Военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал «Политике Сегодня», чем самолеты будут отличаться от своих предшественников и почему военнослужащие называют их «утятами».

«В модернизированной версии будет улучшено прицельное оборудование, установят новейший подвесной комплекс разведки "Сыч". Он применяется для радиотехнической, радиолокационной и оптической разведки. Главная особенность Су-34 в том, что он может выполнять задачи не только фронтового бомбардировщика, но и истребителя. А после установки "Сыча" сможет стать еще и самолетом-разведчиком», — объяснил специалист.

Минобороны пока не заключило контракт с компанией «Сухой», которая занимается производством истребителей. Однако некоторые детали уже согласованы: во второй половине 2020 года на завод поступят первые узлы для сборки. Ежегодно до 2027 года концерн будет выпускать от восьми до 14 самолетов.

Новую модель бомбардировщика пока условно назвали Су-34М или Су-34 НВО. Оборудование комплекса «Сыч» позволит как засекать работу радиостанций и радиолокаторов за сотни километров, так и определять их координаты. С такими подвесными контейнерами Су-34 не потеряет «зрение» даже ночью сквозь плотные облака.

Вместо «Сыча» на истребитель-бомбардировщик можно будет подвесить комплексы радиолокационной борьбы или ракеты, добавил Кнутов. Благодаря этому усовершенствованный самолет станет универсальной боевой машиной, которая может переключаться на различные сценарии ведения боя.

«Вообще у самих летчиков отношение к этой машине (Су-34) очень хорошее. Он даже получил прозвище "утенок" за своеобразную и узнаваемую носовую часть. В своем классе это один лучших самолетов на сегодняшний день. Я думаю, что те доработки, которые сделают сейчас, позволят его вывести в разряд лучших», — заключил военный эксперт.

Бомбардировщик Су-34 уже прошел боевое крещение. Москва разместила самолеты в Сирии в ноябре 2015 года после того, как турецкий F-16 сбил российский Су-24. В интервью Forbes научный сотрудник Центра военно-морского анализа Сэмуэл Бендетт заявил, что этот опыт не пройдет бесследно:

«С учетом той активной роли, которую российский военно-воздушные силы играли и продолжают играть в Сирии, этот опыт, несомненно, будет учтен в процессе модернизации Су-34».

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарев в декабре прошлого года сообщал, что боевые возможности модернизированного Су-34 будут увеличены в два раза. К 2030 году в арсенале у России будет около 300 новейших бомбардировщиков.