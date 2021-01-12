Томский депутат: мы строим дома, из которых при пожаре невозможно спасти людей

Зампред «Партии Роста» признала, что в гордуме Томска допустили чудовищную ошибку.

Ночью 12 января в результате пожара в жилой многоэтажке в Екатеринбурге пострадали девять человек, в том числе один ребенок, сообщили в Минздраве Свердловской области. Погибли восемь человек. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, выгорела только одна квартира.

Семья, погибшая на девятом этаже, взывала о помощи через социальные сети, но в городе не было подходящих машин, готовых работать на высоте более 50 метров.

Учитывая тот факт, что при отсутствии необходимой пожарной техники в градостроительных документах городских дум часто принимаются постановления и акты, разрешающие местным застройщикам строить высотки, «Партия Роста» планирует сделать соответствующие запросы в МЧС во всех регионах РФ.

Депутат Елена Ульянова пообещала заняться этим вопросом в Томской области. Политик признается, что в декабре прошлого года на заседании местной гордумы ее коллеги необдуманно разрешили строить в Томске высотные дома.

«Но только сейчас я получила информацию, что существующая у томских пожарных техника — автоколенчатые подъемники АКП-50 и автолестницы АЛ-50 — позволяют поднимать пожарные расчеты и спасать людей на высоте не более 50 метров. То есть порог спасения для томичей — это 11-12 этаж. А мы с коллегами получается разрешили строить дома, из которых, случись ужасное, невозможно будет спасти людей», — сокрушается заместитель председателя «Партии Роста».

Ульянова не утаила от корреспондента «Политики Сегодня» и тот факт, что разрешение на строительство было выдано задним числом.

«Одна 24-этажная высотка уже достраивается на проспекте Комсомольском. В новых микрорайонах ТДСК десятки 18-этажных домов, на верхних этажах которых проживают тысячи человек. Фактически, они заложники возможной катастрофы, — размышляет томичка. — Я понимаю застройщика: выше дом, выше прибыль. Я понимаю областную администрацию: надо строить больше квадратных метров, чтобы выполнить требования национального проекта "Жилье и городская среда". Я не понимаю, что будет, если случится трагедия, как в Екатеринбурге. Кто будет виноват?»

В поисках ответов о наличии в регионе пожарной техники, способной работать на высоте до 75 метров, Ульянова вместе с коллегами обратилась в томское управление МЧС.

«Если такой техники действительно нет и не предвидится, призываю коллег депутатов вернуться к этому вопросу на ближайшем заседании Думы», — резюмировала политик.

Сотрудников МЧС градостроительный комитет местной администрации пригласит на заседание 18 января, а встречу с представителем Госпожнадзора по Томской области председатель упомянутого комитета Андрей Петров уже провел.

«Чем выше дома, тем больше требований по пожарной безопасности. Сейчас 17-этажные дома в Томске оснащены пожарными гидрантами, системами дымоудаления, защитными дверями противодымными — то есть имеют современные методы пожаротушения, которые более эффективны, чем та же пожарная машина, которая прибудет существенно позже на пожар», — поделился результатами беседы чиновник.

Петров подчеркивает, что самые «страшные» с точки зрения пожарной безопасности дома были построены в советское время.