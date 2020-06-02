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11:43   2 Июня 2020
Общество

ЦИК РФ принял меры профилактики рисков, связанных с COVID-19 в день голосования 1 июля

ЦИК РФ принял меры профилактики рисков, связанных с COVID-19 в день голосования 1 июля

Участникам голосования по поправкам к Конституции РФ, которое пройдет в первый день июля, не нужно будет предъявлять членам комиссии паспорт. Все данные будут читаться на расстоянии, но полная идентификация граждан будет обязательна, заявили в ЦИК.

Центризбирком России подготовил меры профилактики рисков распространения коронавируса в день голосования по поправкам к Конституции РФ. Дата назначена на 1 июля. Так, пришедшим на избирательные участки не нужно будет передавать членам комиссии паспорта. Все необходимые данные они будут считывать на расстоянии. При этом полная идентификация граждан все же будет обязательной. Такое заявление сделала глава ЦИК Элла Памфилова.

С целью улучшения жизни россиян были разработаны поправки к Конституции РФ, по которым пройдет общероссийское голосование. Среди этих поправок есть обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны и другие.

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #цик #профилактика #конституция #коронавирус

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