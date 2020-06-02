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11:38   2 Июня 2020
Армия

В ЛНА сочли турецкие беспилотники основным орудием террористического ПНС Ливии

В ЛНА сочли турецкие беспилотники основным орудием террористического ПНС Ливии

Военно-воздушные силы ЛНА проводят операцию по обеспечению безопасности города Гарьян и его окрестностей.

Военно-воздушные силы Ливийской национальной армии работают над обеспечением безопасности города Гарьян и его окрестностей, передает ФАН.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в Бенгази, официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад аль-Мисмари уточнил, что ВВС Ливийской национальной армии выполняли прикрытие с воздуха. В то же время средства противовоздушной обороны сбили турецкий беспилотник, который кружил в небе над теперь освобожденным городом Аль-Асабиа.

Мисмари отметил, что ВВС ЛНА и дальше продолжают вести работу по обеспечению безопасности в Гарьян. ЛНА предпринимает меры для авиационного прикрытия в различных районах и на направлении аль-Азизия, чтобы иметь возможность отследить все передвижения сил нелегитимного ПНС Ливии и предотвращать их маневрирование.

Также генерал-майор отметил, что турецкие БПЛА являются главным оружием поддержки боевиков ПНС Ливии. По мнению Мисмари, президент Турции Эрдоган большинство сирийских граждан превратил в боевиков и террористов.

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Автор: Юлия Яковлева
#турция #ливия #бенгази #пнс

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