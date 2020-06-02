Памфилова считает 1 июля оптимальной датой для проведения голосования по Конституции РФ

Россия изучила зарубежный опыт проведения общенародных голосований в условиях пандемии COVID-19, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Памфилова отметила, что Роспотребнадзор считает 1 июля оптимальной датой для проведения всероссийского голосования по поправкам к Конституции России.

По ее словам, новый закон о дистанционном голосовании предусматривает возможность голосовать по почте, однако, в ситуации с Конституцией это может не пригодиться из-за риска мошенничества.

Отметим, с целью улучшения жизни россиян были разработаны поправки к Конституции РФ, по которым пройдет общероссийское голосование. Среди этих поправок есть обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны и другие.