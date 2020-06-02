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МО РФ объявило дату открытия главного храма Вооруженных сил РФ

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11:29   2 Июня 2020
Политика

Совфед РФ принял закон об увеличении выплат по уходу за ребенком до 6752 рублей

Совфед РФ принял закон об увеличении выплат по уходу за ребенком до 6752 рублей

Совет Федерации России принял закон, увеличивающий размер минимальных ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 6752 рублей.

Добавим, с целью улучшения жизни россиян были разработаны поправки к Конституции РФ, по которым пройдет общероссийское голосование. Среди этих поправок есть обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны и другие.

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Автор: Ирина Большунова
#выплаты #правительство рф #совфед рф

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