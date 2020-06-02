Совфед РФ принял закон об увеличении выплат по уходу за ребенком до 6752 рублей

Совет Федерации России принял закон, увеличивающий размер минимальных ежемесячных выплат по уходу за ребенком до 6752 рублей.

Добавим, с целью улучшения жизни россиян были разработаны поправки к Конституции РФ, по которым пройдет общероссийское голосование. Среди этих поправок есть обеспечение государством доступности и качества медобслуживания, обязательная ежегодная индексация пенсий, ответственность государства за защиту прав трудящихся, закрепление положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны и другие.