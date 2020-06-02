Китайцы рассказали о сдержанной реакции РФ на новую провокацию США у своих границ

Между Россией и США началась новая волна напряженного противостояния, американские стратегические бомбардировщики B-1B в последнее время неоднократно устраивают демонстрационные провокации у российских границ, на которые Москва реагирует на удивление сдержанно.

Об этом во вторник, 2 июня, пишет китайское издание «Чжунго цзюньван», отмечая, что международная общественность заинтересовалась происходящим, так как действия ВВС США «бросают тень» на региональную безопасность.

«Играя одну из важных ролей в процессе демонстрации сил ВВС США в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, B-1B может нести большое количество ракет «воздух-поверхность» большого радиуса действия для обороны воздушно-космического пространства, боеприпасы для прямой атаки и противокорабельные ракеты большого радиуса действия, а также другие виды вооружения», — сообщает китайское издание.

Также в статье отмечается, что бомбардировщики В-1В способны летать на сверхзвуковой скорости, обладая при этом мощными оборонительными и наступательными способностями. В частности, они могут наносить противокорабельные удары с большого расстояния.

На протяжении последних месяцев В-1В стали часто совершать полеты в воздушном пространстве поблизости от российских границ, а также принимать участие в совместных с союзниками США военных учениях. Подобные действия рассматриваются внешним миром как демонстрация силы, направленная против РФ, говорится в материале. При этом там же отмечается, что американские СМИ называют подобное поведение своих ВВС шагами по укреплению отношений США с европейскими союзниками и усилением «стратегического сдерживания России».

В то же время, как отмечают китайские журналисты, Россия удивительно сдержано реагирует на действия американских военных. К примеру, когда В-1В пролетели над Охотским морем, что в американских СМИ назвали «танцами на медвежьей лапе», а японские СМИ охарактеризовали как «самую большую провокацию» в последнее время, Россия не привела в действие свои системы ПВО и не направила истребители на перехват американских бомбардировщиков.

Тем не менее, отмечается в статье, сдержанная реакция России не должна никого обманывать. Учитывая, что США в одностороннем порядке разрывают Договор по открытому небу и продолжают совершать демонстративные провокации у российских границ, интенсивность стратегического противостояния Москвы и Вашингтона в обозримом будущем будет лишь накаляться. К тому же, международное сообщество, судя по его комментариям происходящего, уверено в том, американские разведывательные операции и стратегические маневры у границ РФ неизбежно переполнят терпение Москвы и та в конце концов ответит жесткими контрмерами, что в итоге отразится на региональной безопасности.

Напомним, ранее зампредседателя думского Комитета по обороне Юрий Швыткин в комментарии Федеральному агентству новостей заявил о многократном увеличении числа случаев полетов военных самолетов НАТО у российских границ. При этом он отметил, что российские средства противовоздушной обороны и другие оборонительные системы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.