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Проект о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке поступил в Правительство РФ

Проект о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке поступил в Правительство РФ

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11:17   2 Июня 2020
Экономика

Проект о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке поступил в Правительство РФ

Проект о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке поступил в Правительство РФ

Документ постановления о снижении минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% поступил на рассмотрение в российское правительство.

Сейчас граждане должны вносить 20% от стоимости жилья. В рамках проекта предлагается снизить первоначальный взнос до 15%. Он направлен на реализацию поручений российского лидера Владимира Путина. Речь идет о снижении первоначального взноса в рамках таких ипотечных программ, как в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".

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Автор: Борис Нестеров
#россия #ипотека #недвижимость

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