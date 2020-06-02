Проект о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке поступил в Правительство РФ

Документ постановления о снижении минимального первоначального взноса по льготной ипотеке до 15% поступил на рассмотрение в российское правительство.

Сейчас граждане должны вносить 20% от стоимости жилья. В рамках проекта предлагается снизить первоначальный взнос до 15%. Он направлен на реализацию поручений российского лидера Владимира Путина. Речь идет о снижении первоначального взноса в рамках таких ипотечных программ, как в рамках программ "Семейная ипотека", "Дальневосточная ипотека" и "Льготная ипотека под 6,5% годовых".