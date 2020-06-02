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Малому бизнесу в РФ могут разрешить расторгать договоры аренды без возмещения убытков

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Малому бизнесу в РФ могут разрешить расторгать договоры аренды без возмещения убытков

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11:15   2 Июня 2020
Общество

Малому бизнесу в РФ могут разрешить расторгать договоры аренды без возмещения убытков

Малому бизнесу в РФ могут разрешить расторгать договоры аренды без возмещения убытков

Представители малого и среднего бизнеса в России получили право расторгать договоры аренды помещений, не возмещая убытки арендодателю. Такую меру одобрил Совфед.

Одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в РФ на фоне коронавируса стало разрешение прекращения договора аренды недвижимости без возмещения убытков. Закон одобрил экономический комитет Совета Федерации. Это будет возможно в текущем году в том случае, если арендодатель откажется снизить плату или изменить другие условия договора без возмещения ему упущенной выгоды.

Закон дает право наиболее пострадавшим от коронавируса предприятиям-арендаторам требовать от собственников помещений снижения платы за аренду на срок до одного года по договору, заключенному до введения особого режима.

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Автор: Василий Пименов
#совфед #аренда #поддержка

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