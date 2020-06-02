Почему противников голосования за новую Конституцию заклеймили бы древние греки

Предстоящее голосование по поправкам в Конституцию вызвало как воодушевление, так и скепсис. Некоторые высказываются, например, в соцсетях, о бессмысленности волеизъявления 1 июля. Для России явление не ново. Хор сомневающихся звучит перед любыми избирательными кампаниями.

«Политика Сегодня» спросила у политологов, оправдывает ли себя «избирательный нигилизм» и каковы его последствия для страны.

Россия — свободное государство, в котором нет избирательной повинности. Однако, объясняет глава Центра политического анализа Павел Данилин, от результатов голосования зависит курс развития страны, как в случае с выборами депутатов Госдумы, которые принимают законы, затрагивающие всех.

«На всех выборах в Госдуму, когда люди голосуют за ту или иную партию — это важный сигнал для власти, каким образом необходимо корректировать политику. К примеру, последовательное поражение либеральных партий в 2000-х годах обусловило политический крен в сторону социального государства. Если бы не было этих сигналов от избирателя, очевидно, что политика была бы совершенно другой», — говорит Данилин.

Выборы — не только возможность продемонстрировать свою позицию, но и обязанность ответственного гражданина, считает политолог. Отказ от ответственности, как учит история, оборачивается бедами для общества, какими бы мотивами не руководствовались сторонники бойкота государственных инициатив. Не случайно древние греки называли «идиотами» граждан полисов, оторванных от общественной жизни и не участвующих в демократическом управлении.

«Безусловно, голосование на поправки в Конституцию тоже является важным сигналом для власти. Во-первых, они предусматривают широкие социальные гарантии и обеспечение суверенитета страны. Если для гражданина это важно, то он должен придти и проголосовать. Если он не считает, что необходима усиленная социальная роль государства, или что Россия должна быть суверенной — то, конечно, он может и дальше лежать на диване. Но он расписывается в том, что для него политика не актуальна, не нужна и не важна», — констатирует Данилин.

О бессмысленности голосования заявляют те, кто самоустраняется от участия в важных общественных процессах, вторит коллеге политолог Юрий Светов. Пассивная позиция свидетельствует о непонимании устройства гражданского общества и приводит к негативным последствиям.

«Почему плохие люди попадают в Конгресс США? Потому что хорошие не ходят голосовать», — вспомнил американскую политическую мудрость эксперт.

Россия переняла демократические практики в начале XX века, став второй страной после Новой Зеландии со всеобщим избирательным правом для мужчин и женщин. Серьезные перемены в общественном устройстве произошли после Февральской революции 1917 года, когда условия для волеизъявления были не в пример нынешним. Резюмируя, Светов призвал не ссылаться на условия и реализовывать базовое гражданское право.

«Вот у вас есть право голоса — вы пришли и проголосовали «за», «против», разорвали бюллетень — но вы выразили свою позицию. А если не выразили — не жалуйтесь, что ваше мнение не учтено», — заключил он.

Владимир Путин объявил о дате голосования по поправкам в Конституцию 1 июля на профильном совещании накануне. Он назвал дату «вполне подходящей» и «безупречной» с юридической точки зрения, а также объявил день голосования нерабочим. Президент поручил соблюсти все меры безопасности во время голосования и позаботиться о здоровье граждан. Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь подчеркнула, что голосование будет безопаснее похода в магазин.