Глава Канады выступил против участия России в саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки". Он заявил, что РФ останется "за пределами" группы.

Кремлевская пресс-служба сообщила в понедельник, что Трамп по телефону проинформировал президента России Владимира Путина о своей идее проведения саммита "Большой семерки" в сентябре этого года. Он сообщил о возможном приглашении лидеров России, Южной Кореи, Индии и Австралии, сообщает РИА Новости. Директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара сказала, что на саммите с участием расширенной группы стран станет возможным обсуждение "будущего Китая".

Трюдо заявил, что со стороны РФ якобы происходит "нарушение международных правил и норм". Он добавил, что по этой причине Россия "будет оставаться за пределами G7".

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился, когда на фоне возвращения Крыма в состав России участники саммита решили не приезжать на очередное собрание в Сочи и устроили встречу в Брюсселе. Западные страны пытались приписать РФ "вмешательство" в дела Украины и ввели санкции. Власти Москвы неоднократно отвергали нападки. На сегодняшний день на Западе появляется все больше сторонников идеи о необходимости снятий санкций с РФ.