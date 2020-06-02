Демократия Запада проиграла Facebook и Twitter

В советские времена довольно часто граждан СССР обвиняли в преклонении перед Западом. И действительно, десятки миллионов людей были убеждены в том, что все самое лучшее, в том числе этика, мораль, свобода и демократия, права человека и забота о нем в тех же Соединенных Штатах на порядок лучше, чем в Союзе.

Сегодня почти 30 лет как нет СССР и «железного занавеса», выросло новое поколение, знающее о «совке» лишь понаслышке, мы свободно путешествуем по миру и освободились от множества иллюзий. Сегодня, став свидетелями происходившего в ЕС в разгар пандемии и происходящего в США после смерти фальшивомонетчика — афроамериканца Флойда, под ударом оказалась последняя «священная корова» — преимущество западной модели «демократии» над «тоталитарным Мордором» в России и коммунистической диктатурой в Китае.

Глядя не предвзято на две модели общественно-экономического развития, мы видим следующее: в обоих случаях государство является аппаратом насилия, вынуждающим граждан подчиняться какому-то набору правил и карающих за их нарушение. В обмен на ограничение своих прав, государство (за малую мзду) гарантирует гражданам защиту — от внешних врагов, бандитов, болезней, от абсолютной нищеты и одиночества, наконец.

При этом безусловным преимуществом «демократии» перед «диктатурой» провозглашен неоспоримый принцип, что первый тип государств права и свободы ограничивает в минимально необходимом объеме, а защиту, наоборот, в максимальном.

Если обратить внимание на развитие демократии Запада и предоставляемые свободы, то наверняка в глаза бросятся следующие факты:

Twitter помечает сообщения президента США Дональда Трампа как недостоверную информацию и скрывает твиты президента.

как недостоверную информацию и скрывает твиты президента. Facebook без объяснения причин блокирует посты и даже удаляет аккаунты людей и организаций, замеченных в критике украинских властей.

Youtube занимается тем же еще со времен первого майдана (к примеру, удалены аккаунты «Великая Русь» и «Насправди» за размещение авторского сериала «500 секунд правды об Украине»).

На сервисе Яндекса «Видеохаб» не проходят модерацию исторические исследования под названиями «Поляки против славян» и даже новостные материалы с заголовком «На Украине что ни делай, получается зрада».

Список можно продолжить, но суть уже ясна — права и свободы граждан в западной модели демократии сегодня ограничивает не только государство, но и никем не избираемые, анонимные люди и частные организации, на которых практически нет управы. Они обладают почти абсолютной властью — отдельному гражданину судиться с тем же Youtube абсолютно бесполезно. Даже Трампу тяжело бороться с диктатом соцсетей.

Таким образом жители всей планеты сегодня уже столкнулись с тем, что их права и свободы ограничиваются уже не только и даже не столько государством, а целой стаей хищников. И здесь не действует аргумент о тотальном контроле над интернетом в Китае по той простой причине, что интернет и все сферы жизни общества государство контролирует априори. Вот только в дополнение к этому контролю мы получили еще и контроль частных структур и даже вовсе каких-то анонимных программистов, пишущих роботам программы.

Но и это еще не все. Изначально демократия понималась как власть большинства, решениям которого обязано подчиняться меньшинство. Интересы последних принимаются во внимание, но не могут диктовать правила общежития. В современной западной модели демократии этот принцип уничтожен полностью. На мнение большинства наплевали и законодательно его запретили навязывать обществу.

Запреты на приготовление блюд из свинины в школьных столовых, запрет на ношение нательных крестиков в учебных заведениях, замена понятий «папа» и «мама» на 1-го и 2-го родителя, введение многополости и вообще какой-то бесполости, введение понятия «позитивной дискриминации*» — нормы жизни современных западных демократий.

И эти нормы де-факто и де-юре ограничивают права и свободы абсолютного большинства граждан куда больше, чем в «тоталитарном Мордоре».

Что до защиты прав и свобод, то жертвы коронавируса в ЕС и США, равно как и жертвы вакханалии насилия, сегодня торжествующей в Штатах, наглядно демонстрируют реальное положение дел с «защитой» западными демократиями своих граждан.

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* positive discrimination или affirmative action — создание преимуществ для меньшинств. Изначально, в конце 60-х годов ХХ века, лиц негроидной расы перед европеоидами в США при устройстве на работу.