Большая часть стратегии по "возвращению" Крымского полуострова останется в тайне, заявил представитель украинского президента Антон Кориневич.

По его словам, власти Украины уже приступили к активной разработке соответствующего плана под руководством вице-премьера Андрея Резникова, пишет Федеральное агентство новостей.

Кориневич отметил, что Украина не должна придерживаться вопросов национальной безопасности, поэтому не раскроет свою тактику по Крыму.

Добавим, с целью улучшения жизни россиян были разработаны поправки к Конституции РФ, по которым пройдет общероссийское голосование. Среди этих поправок есть обеспечение положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны и другие.

Украина ранее отказалась поставлять воду на Крымский полуостров, передает телеканал "360".