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Проект о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке поступил в Правительство РФ

Проект о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке поступил в Правительство РФ

 Глава Канады выступил против участия России в саммите G7

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10:59   2 Июня 2020
Политика

Кориневич заявил, что Украина не раскроет план по "возвращению" Крыма

Кориневич заявил, что Украина не раскроет план по "возвращению" Крыма

Большая часть стратегии по "возвращению" Крымского полуострова останется в тайне, заявил представитель украинского президента Антон Кориневич.

По его словам, власти Украины уже приступили к активной разработке соответствующего плана под руководством вице-премьера Андрея Резникова, пишет Федеральное агентство новостей.

Кориневич отметил, что Украина не должна придерживаться вопросов национальной безопасности, поэтому не раскроет свою тактику по Крыму.

Добавим, с целью улучшения жизни россиян были разработаны поправки к Конституции РФ, по которым пройдет общероссийское голосование. Среди этих поправок есть обеспечение положения о защите государственной целостности и нерушимости границ страны и другие.

Украина ранее отказалась поставлять воду на Крымский полуостров, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #украина #крым

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