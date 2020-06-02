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10:50   2 Июня 2020
Общество

Оперштаб РФ заявил о 8863 новых случаях коронавируса

Оперштаб РФ заявил о 8863 новых случаях коронавируса

Новые случаи коронавирусной инфекции выявили российские медики в 84 регионах страны, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Число пациентов с коронавирусом выросло за минувшие сутки на 8863 человека, подчеркнули в оперштабе РФ. При этом 3715 граждан, что составляет 41,9% от общего числа новых случаев, не имели клинических проявлений инфекции. 

Согласно официальным данным, в России зафиксирован 423 741 пациент с коронавирусной инфекцией. COVID-19 выявлен в 85 регионах страны. За минувшие сутки умерло 182 россиянина с коронавирусом. Всего с начала пандемии в РФ скончалось 5037 пациентов, проходивших лечение от COVID-19.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #статистика #коронавирус

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