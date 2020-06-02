СМИ нашли новую «зацепку» для оправдания возможных убийц из «Сети»

Несмотря на имеющиеся в открытом доступе компрометирующие данные, представители либеральной общественности продолжили кампанию в поддержку членов террористической организации «Сеть»*. В качестве ответа на изобличившее факт убийства Артема Дорофеева и Екатерины Левченко расследование «Медузы», пензенский портал «7X7» опубликовал интервью бывшей девушки одного из главных фигурантов дела Алексея Полтавца — Виктории Фроловой.

«Альтернативный» рассказ девушки сводится к тому, что Полтавец (ранее признавшийся в двойном убийстве) был психически неуравновешенным молодым человеком. Якобы его показания в отношении бывших приятелей носили клеветнический характер и не соответствуют действительности. Несмотря на то, что комментарии Фроловой во многих моментах звучат невнятно и расплывчато, ряд СМИ уже распространил статью, снова указав, что уголовные дела в отношении террористов «были сфабрикованы».

Резонанс и противоречия вокруг «Сети»

Изначально тезис о «невиновности» фигурантов дела отстаивали многие оппозиционные ресурсы: «Медиазона», «Новая газета» «Медуза», правозащитники, общественники и даже деятели культуры и искусства. Впрочем, позже сама же «Медуза» и рассказала, что осужденные могут быть причастны к убийствам и торговле наркотиками. Либеральная общественность статью не оценила — латвийское издание стали обвинять в работе на ФСБ и стремлении усугубить участь «политзаключенных» и «жертв режима».





Впрочем, журналистов «Медузы» такая реакция не остановила — спустя некоторое время в распоряжении издания оказался монолог Алексея Полтовца, признавшегося, что он и еще один участник «Сети» Максим Иванкин убили Дорофеева и его подругу Екатерину Левченко в лесу под Рязанью. Именно этот материал позволил следователям обнаружить останки погибших молодых людей, а также побудил защищавшие участников «Сети» СМИ перестать публиковать оправдательные материалы об экстремистах.

Новые комментарии Виктории Фроловой порталу «7X7» стали своеобразным поводом для «обновления» провокационной истории с участниками «Сети». По словам девушки, ранее Полтавец рассказывал ей отличающуюся от приведенного «Медузой» монолога версию содеянного. Из нее следует, что убийц было не двое, а только один Полтавец.

На самом деле тезисы, озвученные Фроловой (бывшая девушка Полтавца, с которым она прожила два года в Киеве), выглядят сомнительно и вызывают определенные подозрения. Вчитавшись в ее реплики, можно заметить, что девушка «не помнит» ключевых моментов, игнорирует раскрытые ранее факты и называет своего экс-бойфренда «странным психически-неуравновешенным» человеком, склонным ко лжи.

Я ничего не знаю

Интервью Фроловой действительно выглядит как удобная «калька» для всех либералов, изначально заявлявших, что Полтавец оговорил своих старых друзей. Этой же позиции, придерживаются адвокаты всех осужденных по «делу Сети». Они настаивают, что обвинения в двойном убийстве, озвученные Полтавцом, являются ложными.

«Полтавец, мягко говоря, очень странный, своеобразный человек. Психически, я бы сказала, нездоровый. Говорит одно, делает другое и постоянно во всем врет», — сказала Фролова.

Отдельного внимания заслуживает история бывшей девушки Полтавца о конспиративной квартире «Сады», в которой неоднократно встречались пензенские фигуранты «дела Сети». В материале «Медузы» Полтавец утверждал, что там выращивались различные наркотические вещества. В статье «7X7» Фролова утверждает обратное, при этом допуская серьезную оговорку.

«Совершенно обычная квартира. Грибов и травы я там не наблюдала. Никаких сетей на стенах, о которых говорит, я тоже не видела. Я пришла туда [в «Сады»], скрывать тут нечего — ничего криминального мы там не делали. После статьи «Медузы» все сразу, наверное, подумают про наркотики. Я не знаю, как вам доказать, что ничего такого там не было. Но так совпало, что в тот день, когда я там была, в «Сады» приехали ребята после задержания за наркотики и еще несколько человек», — заверяет девушка.

Как видно, слова Полтавца о производстве наркотиков в «Садах» Фролова опровергнуть не смогла. Более того, она отказалась называть фамилии людей, которые были в квартире, когда она пришла туда «в гости». Подобные аргументы выглядят сомнительно, учитывая, что издание, опубликовавшее данное интервью, выступает на стороне осужденных по «сфабрикованному» делу.

Одна «Сеть», одна методичка

В «деле Сети» имеется множество нерешенных вопросов, однако подавляющее большинство фактов не оставляет сомнений, что возглавляемая Дмитрием Пчелинцевым организация планировала «свергнуть» власть насильственным путем. На этом фоне появляется бывшая девушка сознавшегося в двойном убийстве Полтавца. Она рассказывает «альтернативную» версию произошедшего и неожиданно приходит к выводу, что «дело придумали в ФСБ».

Тезис о фабрикации уголовного процесса в отношении участников террористической организации не имеет ничего общего с реальной картиной. Еще 8 марта RT опубликовала расшифрованные аудиозаписи телефонных разговоров членов «Сети». Во время диалога осужденные никак не шифровались и открыто обсуждали, например, планы собрать бомбу и испытать ее в лесу или взорвать «в каком-нибудь Саранске». В интервью Фроловой об этом ничего не упоминается.

Не менее примечательно выглядит и то, что девушка Полтавца «вышла на связь» лишь спустя 4 месяца после того, как Приволжский окружной военный суд приговорил семерых участников пензенского отделения «Сети» к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет. Однако эти «нюансы» не помешали ряду СМИ, защищавших участников террористической организации, снова встать на защиту

Очевидно, что интервью Фроловой изданию «7X7» позволило лояльным к российским либералам СМИ «воскресить» историю с якобы незаконно арестованными фигурантами «пензенского дела» и снова встать на их защиту. Не ясно, с какой конкретно целью публиковались комментарии бывшей девушки Полтавца по поводу членов «Сети», однако в то же время заметно, что весь материал выглядит как попытка выставить Полтавца психопатом, а его бывших друзей «жертвами режима», несправедливо отбывающими большие сроки.

*«Сеть» — деятельность организации признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации.