Аналитики отмечают снижение арендной стоимости квартир в российских городах  

Арендная стоимость квартир в городах России с населением более 300 тысяч человек заметно снижается во всех ценовых категориях, кроме элитной. Об этом сообщили аналитики портала "Мир квартир".

По данным аналитиков, стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась в среднем на 1,2%, на двухкомнатные квартиры — на 1,4%, а на трехкомнатные — на 1,7%. В мае однокомнатные квартиры стали доступнее в 47 городах из 70, двухкомнатные — в 51, а трешки — в 58. Из-за снижения спроса владельцам недвижимости приходится идти на уступки и снижать цены, поскольку существует риск остаться при пустующей квартире.

Наибольшее падение арендных цен зафиксировано в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове. При этом в некоторых городах снять квартиру стало дороже. Это преимущественно города южных регионов — Сочи, Симферополь, Севастополь, Ростов-на-Дону и Краснодар. Как отметили аналитики, это означает, что подготовка к летнему сезону идет полным ходом.