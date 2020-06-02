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11:27   2 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Резников: будапештским форматом Киев хочет лишить Донбасс поддержки России

Резников: будапештским форматом Киев хочет лишить Донбасс поддержки России

Альтернативой минскому формату переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе мог бы стать организованный Великобританией и Соединенными Штатами Америки будапештский формат, в котором диалог проходил бы без участия Москвы.

С таким предложением, как сообщает телеканал «Царьград», выступил украинский вице-премьер Алексей Резников, который хочет, исключив Россию из переговорного процесса, лишить республики Донбасса ее поддержки.

Свою идею провести переговоры по Донбассу в Будапештском формате» — при участии Великобритании и США, но без России — Резников изложил в статье, которая опубликована на сайте работающего под эгидой НАТО Атлантического совета.

В публикации украинский политик голословно обвиняет Москву в нарушении меморандума, подписанного в 1994 году, по которому Украина присоединяется к Договору о нераспространении ядерного оружия на правах государства, не имеющего ядерного оружия, под которым, помимо России и Украины, подписались также США и Великобритания.

«На первых порах консультации должны проходить без участия России, учитывая, что Москва отказалась от своего статуса гаранта, чтобы стать оккупационной силой», — пишет Резников в статье, игнорируя тот факт, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и неоднократно об этом заявляла.

Резников: будапештским форматом Киев хочет лишить Донбасс поддержки России

Вице-премьер Украины считает, что возвращение в рамки Будапештского меморандума стало бы верным шагом, который в будущем позволит выстроить «новое взаимодействие с Кремлем».

При этом Резников отмечает, что не стоит отказываться и от минского переговорного формата, который позволяет сторонам договариваться об обменах удерживаемыми лицами.

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Автор: Александр Люблинский
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