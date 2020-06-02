Роскосмос и NASA обсуждают возможность полетов к МКС

Представители российской госкорпорации "Роскосмос" и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривают возможность взаимного предоставления мест на космических кораблях для полетов на МКС.

Представитель Роскосмоса в Казахстане Анатолий Красников рассказал о переговорах с NASA 2 июня в ходе брифинга. По его словам, взаимное предоставление мест для полетов на МКС в настоящее время является "насущной необходимостью".

Красников подчеркнул, что члены экипажей МКС должны иметь навыки работы с обеими транспортными системами. Он также отметил, что в Роскосмосе рады за коллег из Штатов, запуск и стыковка корабля Crew Dragon которых прошли в штатном режиме.