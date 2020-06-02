Два противолодочных корабля ТОФ вышли на учения в Охотское море

Корабельная противолодочная ударная группа Тихоокеанского флота в составе двух малых кораблей вышла для решения задач в акваторию Охотского моря. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ТОФ.

Два малых противолодочных корабля соединения охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке РФ провели в районах боевой подготовки учебные стрельбы из всех видов корабельного оружия.

По информации пресс-службы, кроме этого, корабли должны отработать задачи в назначенной морской зоне и изучить районы плавания, отдаленные от места базирования.

Противолодочная ударная группа также должна выполнять задачи по защите морских коммуникаций. В составе тактической группы запланированы тренировки и учения, во время которых экипажи кораблей выполнят боевые упражнения.