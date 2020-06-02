Геращенко заявила, что власти Украины не занимаются борьбой за страну

Украинское государство движется в противоположном направлении от звания космической державы. Такое мнение озвучила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, представляющая в парламенте фракцию "Европейская солидарность".

Геращенко заявила, что Украина в настоящий момент является одной из космических стран, но становится дальше от космоса. В качестве причин ослабления позиций Киева в этом направлении депутат назвала остановку промышленной и экономической сфер, пишет РИА Новости.

Кроме того, Геращенко обратила внимание, что правительство Украины находится в "неадеквате", тогда как предприятия фактически разрушены. Власти не борются за страну и потенциальные рынки сбыта, оставляя все на уровне 1990-х.

Ранее политолог Яков Кедми назвал президента Украины Владимира Зеленского марионеткой, из-за которого страна находится в состоянии "гуляйполе", передает "Царьград".