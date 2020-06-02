Юшков назвал долгосрочный контракт с Грецией на поставку газа успехом «Газпрома»

Контракт, по которому «Газпром» будет поставлять Греции природный газ с 2020 по 2030 год, можно назвать успехом российского газового гиганта.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя подписание компанией «Газпром экспорт» долгосрочного контракта на поставку природного газа с греческой компанией Mytilineos S.A.

В минувшем году эта греческая компания, несмотря на то, что она не формирует весь импорт газа из России в своей стране, приобрела у «Газпрома» 588 миллионов кубометров газа. Для России контракт с ней важен, так как газ в Грецию будет поставляться по недавно открытому новому газопроводу «Турецкий поток».

«Для «Газпрома» это соглашение является стратегическим, причем как по маршруту, так и по факту его долгосрочного характера. Сейчас ряд государств заявили об отказе от долгосрочных контрактов с «Газпромом». Они продолжат работать с Россией, но будут делать это на другой коммерческой основе путем спотовых сделок», — заявил Юшков.

Также аналитик отметил, что часть потребителей считает, что лучше перейти с долгосрочных контрактов на краткосрочные соглашения, в которых сена на газ формируется не по сложным формулам, которые ранее предлагал «Газпром», а определяются постоянно обновляющимися котировками на рынке.

«Пока не ясно, какая будет система ценообразования в новом контракте России и Греции, но если вспомнить предыдущий опыт, то спотовая составляющая в нем также играла определенную роль, — отметил эксперт. — В последних контрактах с Италией цены были привязаны к рыночным котировкам, то есть все к тому же споту, поэтому данный порядок становится нормой».

По его словам, Россия столкнулась с естественным деланием потребителей, так как за последнее десятилетие ситуация на газовом рынке Европы серьезно изменилась – не оправдались прогнозы по росту потребления голубого топлива, при этом цены на него серьезно упали, а также увеличилось предложение сжиженного природного газа (СПГ), который оказался реальной альтернативой трубопроводным поставкам газа.

Также Юшков добавил, что СПГ не заменит российский природный газ в странах Евросоюза, и доказательством этому служит соглашение с Грецией, но он все же может оказать влияние на объемы закупок нашего сырья европейскими потребителями. По новому контракту «Газпром» изменит для Греции маршрут доставки и систему ценообразования.

«Важно, что греки не отказались от сотрудничества с РФ несмотря на свое желание диверсифицировать поставки, — отмечает эксперт. — Например, это контракт на поставку газа из Азербайджана по TAP-TANAP. Азербайджанский газ будет приходить в Турцию, а затем по миллиарду кубов получат Греция и Болгария».

Заключение «Газпромом» и греческой компанией долгосрочного контракта подтверждает, что в Грецию продолжит поставляться российский газ. Для греков это совершенно логично, считает Юшков, так как азербайджанский газ выходит достаточно дорогим, и к тому же имеются проблемы с его добычей. Поэтом греки и не стали делать на Баку стратегическую ставку.